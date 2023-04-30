Economist: Batı, Kılıçdaroğlu hükümetiyle daha kolay başa çıkar İngiliz yayın organı, "Bazı siyasi tutukluları serbest bırakmaya kararlı hükümet, Batı'dan iyi niyet görür" diye yazdı.

ensonhaber.com

Londra merkezli The Economist dergisi, 14 Mayıs seçimleri sonrası Türkiye'nin dış politikasında yaşanabilecek olası değişiklikleri irdeledi.

6'lı masa tarafından ortak cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve gelmesi halinde ortaya çıkabilecek tablodan bahsedildi. Kılıçdaroğlu ile "daha kolay başa çıkılabileceği" belirtildi.

Türkiye'nin tavrı ve Batı ile yaşanan gerilim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini askıya aldığı, şartları sonradan karşılayan Helsinki'ye üyelik yolunun açıldığı anımsatıldı.

Rusya'dan tedarik edilen S-400 hava savunma sistemleri, Suriye'nin kuzeyine yönelik operasyonlar, Kıbrıs meselesi ve Yunanistan ile deniz sınırı konularının Türkiye ile Avrupa Birliği ve ABD arasındaki ilişkilerde gerilime neden olduğu belirtildi.

"Tutukluları serbest bırakırlarsa Batı'dan iyi niyet görecekler"

Muhtemel Kılıçdaroğlu hükümetinin ise Batı ile ilişkilerde farklı bir yol haritası çizmeye hazırlandığı aktarıldı:

Bazı siyasi tutukluları serbest bırakmaya kararlı yeni bir Türk hükümeti, Batı'da bol bol iyi niyet görecektir.



Bu, Türkiye'nin AB ile gümrük birliğini iyileştirmeye yönelik uzun süredir askıya alınan müzakerelerin yeniden canlandırılmasını sağlayabilir.

'Önce Ankara' yaklaşımının değişmesini istiyorlar

Erdoğan'ın “Önce Ankara” yaklaşımındaki bir ton değişikliğinin "NATO müttefikleri için iyi olacağı" şeklindeki görüş de açıkça analizde yer aldı.

Muhalefetin, "deneyimli" diplomatlar tarafından yürütülecek bir dış politika sözü verdiği ve İsveç'in NATO'ya katılmasına yönelik itirazı geri çekeceğini söylediği kaydedildi.

Rusya ile ilişkilerde yol değişikliği ihtimali

Ayrıca 6'lı masanın, Rusya ile ilişkilere nasıl bir yön vermek istediğine değinildi:

Muhalefetteki politikacılar, yeni bir hükümetin onu (S-400) depoya kaldırabileceğini ve anahtarı atabileceğini söylüyor.



Rusya'nın Türkiye'de inşa halinde olan bir nükleer santralin yanı sıra ikinci bir nükleer santral inşa etmesi yönünde Erdoğan'ın tercih ettiği bir öneriyi de reddedebilir.

HDP'ye bel bağlayabilirler: Demirtaş serbest kalacak

Öte yandan söz konusu analizde, "Yeni bir hükümet, parlamentodaki HDP'ye bel bağlamak zorunda kalabilir." ifadesi kullanıldı, kayyum atama işlemlerine son verileceği belirtildi.

"Selahattin Demirtaş gibi tutuklu siyasetçilerin serbest bırakılmasına imkan tanıyacaklar." notu, göze çarpan bir diğer ayrıntı oldu.

"Kılıçdaroğlu hükümeti, başa çıkması çok daha kolay bir ortak"

Tüm bu durumlara işaret eden İngiliz yayın organı, "Batı için, Kılıçdaroğlu'nun başkanlığındaki bir hükümet, başa çıkması çok daha kolay bir ortak olacaktır." diye ekledi.