France 24: Avrupa ve ABD, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanmasını bekliyor Fransız medya organı, Kılıçdaroğlu'nun göreve gelmesi halinde, Batı'yla nasıl bir diyalog kuracağını yazdı.

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Paris merkezli France 24, Türkiye'deki seçimleri analiz etti.

Batı'nın 14 Mayıs cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerindeki tutumunun, 6'lı masadan yana olduğu bir kez daha belirtildi.

'AB yanlısı davranacaklar' yorumu

Masanın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Batı ile ilişkileri yeniden tesis etmek istediğine dikkat çekildi:

Kılıçdaroğlu'nun heterojen altı partili bloğu ittifakı, Batı ile ilişkilerin yeniden kurulmasını istediğini söylüyor. İttifak, AB'ye katılım sürecini yeniden başlatmaya ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kararlarına uymaya kararlı.

"Zaferini memnuniyetle karşılayacaklar"

Analistlerin, Batı'nın seçim kampanyası konusundaki sessizliğinin altında, Avrupa ve ABD'nin "Kılıçdaroğlu'nun zaferini memnuniyetle karşılamasının yattığını" söylediği aktarıldı.

"Erdoğan çok etkili bir politikacı"

Pek çok Batılı yetkili ve liderin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı tavır aldığı ifade edilirken, buna karşılık Erdoğan'ın seçimi kazanma olasılığına dair şu görüş paylaşıldı:

O, çok etkili bir politikacı. Bu yüzden tüm ters rüzgarlara rağmen yeniden seçilebileceğine dair bir his var. Öyleyse neden onu daha fazla yabancılaştırıyorsunuz?

"Kılıçdaroğlu kazanırsa, AB ile gerilim azalacak"

Kılıçdaroğlu'nun kazanması halinde, Batı ile bağları derinleştirmek için çok çalışması gerekeceğine vurgu yapıldı:

Elbette Kılıçdaroğlu kazanırsa, Türkiye ile AB arasındaki gerilim azalacak. Böylece Türkiye daha az izole olacak. Yunanistan'ı işgal tehdidinde bulunmak yerine diplomasiyi kullanacak.

Diğer taraftan, Türkiye AB üyeliği için diğer tüm kriterleri karşılasa bile Kıbrıs meselesinin büyük bir sorun olmaya devam edeceği, Atina ile de sorunların süreceği belirtildi.

ABD yorumu: İlişkiler daha az zor olur

ABD Başkanı Joe Biden'ın Erdoğan karşıtı tavır takındığı da analizde yer alan bir başka dikkat çekici nokta oldu. Kılıçdaroğlu'nun, Washington ile ne yönde bir diyalog kurabileceğinin sinyalleri verildi:

Kılıçdaroğlu yönetiminde, Türkiye'nin ABD ile ilişkilerinin daha az zor ama yine de zor olması bekleniyor.