Economist'ten, 'Putin nerede duracak' sorusu

Dergi, Rus liderin NATO'yu ne şekilde tehdit edebileceğini yazdı. Ukrayna'ya saldırının hiçbir gerekçesi olmadığı belirtilirken, "Batıdaki savunma ittifakına kafayı takmış durumda" denildi.

Ukrayna'da şiddetli çatışmaların yaşanmasına neden olan Rus ordusunun askeri harekatı sonrası, tüm dünyanın dikkati Karadeniz'in kuzeyine çevrildi.

Londra merkezli The Economist dergisi, operasyon emri veren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tavrını mercek altına aldı.

"TARİH PUTİN'İ YARGILAYACAK"

Putin'i işaret ederek, "Nerede duracak?" sorusunu yönelten dergi, "Rusya Devlet Başkanı, komşusuna sebepsiz bir saldırı başlattı. Tarih, Vladimir Putin'i savaş nedeniyle sert biçimde yargılayacak." dedi.

Ukrayna'da yaşanan çatışmalar ve Rus ordusunun ilerleyişi anımsatılarak, Avrupa'nın doğusunda bir sonraki hedefin NATO üyesi ülkeler olup olmadığı irdelendi.

"SEBEPSİZ BİR SALDIRI BAŞLATTI"

"En azından ilk başta bir zamanlar Sovyetler'de olan NATO ülkelerini işgal edemez. Ancak, onları siber saldırılara ve bilgi savaşına maruz bırakacaktır." görüşü paylaşılarak, şu ifadelere yer verildi.

"Putin, NATO'yu bu şekilde tehdit edecek. Çünkü NATO'nun Rusya'yı ve halkını tehdit ettiğine inanıyor. Putin, halkına ordunun özgürlüğe kavuşan Ukraynalı kardeşlerine karşı savaştığını söyleyemez. Bu yüzden onlara Rusya'nın Amerika, NATO ve vekilleriyle savaştığını söylüyor. Putin, yanındaki egemen ülkeye sebepsiz bir saldırı başlattı. Batıdaki savunma ittifakına kafayı takmış durumda.





"PUTİN BUGÜN NE KADAR ÖZGÜR OLURSA..."

Putin'i iyi davranmaya başlayacağı umuduyla karşılamak daha tehlikeli olur. Çin de sınırları aşan bir adamın, bir tehdit olduğunu görmeli. Putin, bugün ne kadar özgür olursa, yarın vizyonunu dayatma konusunda o kadar kararlı olur. Sonunda onu durdurmak için daha fazla kan dökülür."

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