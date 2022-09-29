Edi Rama: Bayraktar SİHA, çok yakında hizmete girecek

Teknoloji alanında attıkları adımları değerlendiren Başbakan Rama, TB2 SİHA'larla ilgili mesaj verdi.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Türkiye ile üzerinde anlaşma sağladıkları Bayraktar TB2 SİHA'ların durumuna ilişkin konuştu.

Rama, ülkenin savunma ve güvenlik alanında gelişmiş teknolojilerle gözlemlenmesi için 6 milyon dolar değerinde uydu hizmeti sözleşmesinin imzalandığı törene katıldı.

Rama: Farklı bir çağa gireceğiz

İmza töreni, Arnavutluk Ulusal Sivil Savunma Ajansı ve "Satellogic USA Inc" şirketi arasında gerçekleştirildi.

Başbakan Rama, buradaki konuşmasında, uydu ile birçok alanda olup biteni gözlemleme imkanına sahip olacaklarını, uyduların fırlatılmasıyla yasaların uygulanması, yolsuzlukla mücadele, devletin güçlendirilmesi gibi konularda farklı bir çağa gireceklerini belirtti.

Bayraktar SİHA açıklaması

Türkiye'den Bayraktar insansız hava araçları alacaklarına dair daha önce yaptığı açıklamaya değinen Rama, bu SİHA'ların çok yakında hizmete gireceğini söyledi.

"Silahlı drone almaya karar verdik"

AA'nın haberine göre, Rama, "Bu uyduları çok yakında drone'lar takip edecek. Yeni gelişmeler doğrultusunda bunları tamamlamaya ve silahlı drone almaya karar verdik.

Tabii ki silahlı drone'lar teröre veya potansiyel bir düşmana karşı aşırı durumlar içindir. Ancak bu drone'ların, uydularla uyumlu olarak bir dizi tamamlayıcı işlevi bulunuyor." dedi.

Savunma Bakanı Niko Peleshi de sözleşmenin ülke topraklarının gözlemlenmesi, uydu hizmetinin kullanımı için teknik ve profesyonel kapasitelerin geliştirilmesi, coğrafi bilgi sisteminin işlenmesi gibi farklı konularda "Albania-1" ve "Albania-2" olarak adlandırılan iki uydunun 3 yıllığına kullanımını içerdiğini söyledi.