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    Edi Rama: Cumhurbaşkanı Erdoğan, dediklerini yapıyor

    Arnavutluk Başbakanı Rama, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile diyaloğundan bahsetti.
    • AA & Ensonhaber
    • 17.01.2022 - 14:35
    • Güncelleme : 17.01.2022 - 14:46
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    Edi Rama: Cumhurbaşkanı Erdoğan, dediklerini yapıyor

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın davetlisi olarak resmi temaslarda bulunmak Tiran'a gitti.

    Erdoğan, Rahibe Teresa Uluslararası Havalimanı'nda Arnavutluk Başbakanı Rama tarafından törenle karşılandı.

    "ERDOĞAN DEDİKLERİNİ YAPAN BİR KİŞİDİR"

    Başbakan Rama, ülkesinin ve kendisinin Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile olan diyaloğuna vurgu yaptı.

    Rama, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, dediklerini yapan ve yaptığını söyleyen bir kişidir." ifadesini kullandı.

    Edi Rama: Cumhurbaşkanı Erdoğan, dediklerini yapıyor #1

    Edi Rama: Cumhurbaşkanı Erdoğan, dediklerini yapıyor #2


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