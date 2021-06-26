Edward Snowden'dan, Julian Assange'a: Sıradaki sen olabilirsin

John McAfee'nin hücresinde ölü bulunmasının ardından bir paylaşım yapan Snowden, Assange'a sıradakinin kendisi olabileceğini söyledi.

Hakkındaki vergi kaçırma suçlamasından 3 Ekim 2020'de Barselona'da yakalanarak cezaevine konulan ve İspanyol mahkemesince ABD'ye iadesi için karar çıkarılan antivirüs yazılımcısı John McAfee hücresinde ölü bulunmuştu.

Bilişim gündemine bomba gibi düşen bu haberin hemen ardından, ABD Ulusal Güvenlik Dairesi’nin (NSA) eski çalışanı ve Amerikan istihbaratının dinleme faaliyetlerine ait belgeleri sızdıran bilgisayar uzmanı Edward Snowden, dikkat çekici bir paylaşım yaptı.

Snowden, WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ı uyardı.

(Edward Snowden)

"SIRADAKİ SEN OLABİLİRSİN"

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Snowden, "Avrupa, şiddet içermeyen suçlarla suçlananları adaletsizce yargılıyor ve hapishane sistemi o kadar acımasız bir mahkeme sistemine teslim edilmemelidir. Yerli sanıklar buna maruz kalmaktansa ölmeyi tercih edebilir. Ve sıradaki kişi Julian Assange olabilir" ifadelerini kullandı.

Snowden, paylaşımına "Sistemde reform yapılana kadar bir moratoryum devamlı bulunmalı" diye ekledi.

Hakkındaki vergi kaçırma suçlamasından 3 Ekim 2020'de Barselona'da yakalanarak cezaevine konulan John McAfee, İspanya Yüksek Mahkemesi'nin ABD'ye iadesini onaylamasından saatler sonra hücresinde dün ölü bulunmuştu.

McAfee'nin intihar etmiş olabileceği belirtiliyor.

(Julian Assange)



(John McAfee)