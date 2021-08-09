Eğriboz Adası'ndaki yangın uzaydan görüntülendi

Adada günlerdir etkili olan ve geniş bir alanı kaplayan orman yangınlarının uydu görüntüsü paylaşıldı.

Yunanistan'ın en büyük ikinci adası Eğriboz'da yaşanan yıkıcı yangın, büyük bir alanı küle çevirdi.

Ülke genelinde birçok noktada devam eden yangınlar, 10 gün geçmesine rağmen henüz kontrol altına alınabilmiş değil.

YÜKSELEN ALEVLER UYDUYA YANSIDI

Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) Kopernik programı dahilindeki Sentinel-2 uydusu, adadaki yangını görüntüledi.

İki karenin birinde bölgenin genel görüntüsü yer alırken, yakın plan çekimde alevler ve bölgeyi kaplayan yoğun duman net bir şekilde görülüyor.

450 BİN DÖNÜM VE 1000 EV YANDI

Bu arada Atina Ulusal Gözlemevi (EAA), devam eden orman yangınları karşısında yanan alanların artabileceğini belirtti.

Eğriboz’a bağlı Mantudi'de 450 bin dönüm alan ve 1000 ev tamamen yanarken, yüzlerce köy ve yerleşim birimi boşaltıldı.

GECE SAATLERİNDE TAHLİYE

Çoğu kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşan yüzlerce kişi, gece saatlerinde feribot ve teknelerle Ayos Nikolas sahilinden tahliye edildi.

Yunan basınındaki haberlerde, evlerini terk etmeyen bazı vatandaşların ise alevlerin sardığı köylerinde kalarak kendi imkanlarıyla yangına müdahale etmeye çalıştığı aktarıldı.