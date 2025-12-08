Ekvador'da cezaevinde mahkumlar arasında çatışma çıktı: 9 ölü

- Ekvador'un Machala kentindeki cezaevinde mahkumlar arasında çatışma çıktı, 9 kişi öldü.
- Olay, cezaevi yakınında mahkum yakınlarının bilgi almak için toplanmasına neden oldu.
- Yetkililer, olayın soruşturulduğunu açıkladı ve ölümlerin çete hesaplaşması sonucu olabileceği değerlendiriliyor.
Güney Amerika ülkesi Ekvador'un El Oro eyaletine bağlı bağlı Machala kentindeki cezaevinde mahkumlar arasında çatışma çıktı.
Olayda ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti.
Haberin duyulması üzerine cezaevi yakınında toplanan mahkumların aileleri yetkililerden bilgi almaya çalıştı.
Özgürlüğünden Yoksun Yetişkinler ve Ergen Suçlular için Kapsamlı Bakım Ulusal Servisi, olayın soruşturulduğunu duyurdu.
31 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ
Aynı cezaevinde 10 Kasım'da mahkumlar arasında çatışma çıkmış ve 31 kişi yaşamını yitirmişti.
Cezaevlerinde sık sık yaşanan çete çatışmaları ve mahkumlar arası şiddet olayları nedeniyle bu ölümlerin bir hesaplaşmanın sonucu olabileceği yönünde değerlendirmeler yapılıyor.