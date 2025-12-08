Trump'tan Zelensky'ye müzakere tepkisi: Beni hayal kırıklığına uğrattı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kennedy Center Onur Ödülleri törenine varışı sırasında gazetecilere açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinde bundan sonraki adımın ne olacağına ilişkin soruya yanıt verdi.

Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky de dahil olmak üzere taraflar ile görüşmeleri sürdürdüklerini hatırlattı.

Buna rağmen Zelensky'nin hazırlanan barış planı taslağına yeterince ilgi göstermediğini ima eden Trump, "Zelensky'nin teklifi henüz okumamış olması beni biraz hayal kırıklığına uğrattı. Bu birkaç saat öncesine kadar böyleydi" değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın barış istediğini düşündüğünü, ancak Ukrayna lideri Zelensky'nin buna istekli görünmediğini aktaran Trump, Zelensky'nin barış planı taslağını okumadığı iddiasını yineleyerek, "Henüz okumadı" dedi.

BARIŞIN RUSYA'YA BAĞLI OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ

Zelenskiy, ABDnin öncülüğünde yürütülen Rusya ile barış görüşmelerine ilişkin günün erken saatlerinde yaptığı açıklamada Ukrayna'nın onurlu bir barışı hak ettiğini belirterek, "Barışın olup olmayacağı tamamen Rusya'ya, Rusya'ya yönelik ortak baskımıza ve ABD, Avrupa ile diğer tüm ortaklarımızın sağlam müzakere pozisyonlarına bağlı" ifadelerini kullanmıştı.

Rusya'nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarını 'terör eylemleri' olarak niteleyen Zelensky, Moskova yönetiminin tüm bu eylemlerden ve savaşın kendisinden sorumlu tutulması gerektiğini vurgulamış, ABD ile yapılan son müzakerelerle ilgili, "Amerikalı temsilciler Ukrayna'nın temel tutumunu biliyor. Görüşme yapıcıydı ancak kolay değildi" değerlendirmesini yapmıştı.

Trump'ın Ukrayna yönetimini eleştiren yorumlarının Zelensky'nin açıklamalarının hemen ardından gelmesi dikkat çekti.