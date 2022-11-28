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    Ekvador'da hastaneye baskın: 5 kişiyi rehin aldılar

    Tedavi gören genci öldürmek için hastaneye baskın düzenleyen saldırganlar 5 sağlık görevlisini rehin aldı. Ekiplerin dahil olduğu olayda 7 kişi gözaltına alındı.
    • 28.11.2022 - 15:19
    • Güncelleme : 28.11.2022 - 15:39
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    Ekvador'da hastaneye baskın: 5 kişiyi rehin aldılar

    Ekvador'un Chone bölgesindeki hastanede dehşet dolu anlar yaşandı.

    Tedavi gören genci öldürmek isteyen 7 kişi, hastaneye baskın gerçekleştirdi.

    Saldırganların hastanede hemşireleri rehin almasının ardından olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

    Hastane personellerini rehin aldılar

    Polise de ateş açan saldırganlar, 5 hastane personelini yaklaşık bir saat boyunca rehin tuttu.

    7 kişi gözaltına alındı

    Yetkililer, saldırganların hedefinin "Kirli Surat" lakaplı 17 yaşındaki rakip çete üyesi olduğunu ve 7 saldırganın da gözaltına alındığını bildirdi.

    Ekvador'da hastaneye baskın ViDEO

    "Saldırganlar hastane düzenini bilmiyorlardı"

    Hastanede Sözcüsü Homero Andrade El Diario'ya olayın ardından yaptığı açıklamada, "Saldırganlar görünüşe göre hastane düzenini bilmiyorlardı ve tüm hastanede dolaşıyorlardı. Şükürler olsun ki herkes hayatta" ifadelerini kullandı.

    Ekvador'da son yıllarda çete şiddeti arttı ve ülkede çok sayıda ölümcül hapishane isyanı yaşandı.

    Ekvador da hastaneye baskın: 5 kişiyi rehin aldılar #1


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