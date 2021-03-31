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    El Bab'da '15 Mart Parkı' açıldı

    Suriye'nin kuzeyindeki El Bab ilçesinde, yerel meclis tarafından bölge halkının hizmetine kazandırılan 15 Mart Parkı'nın açılışı yapıldı.
    • AA
    • 31.03.2021 - 14:06
    • Güncelleme : 31.03.2021 - 14:21
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    El Bab'da '15 Mart Parkı' açıldı

    Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan El Bab ilçe merkezinde, Gaziantep Valiliği destekleriyle Bab Yerel Meclisi tarafından inşa edilen park için açılış töreni düzenlendi.

    Gaziantep Vali Yardımcısı Anıl Alkal, Bab Yerel Meclisi çalışanları ve bölgenin ileri gelenlerinin katılımıyla hizmete açılan parka, Suriye'de 2011'de başlayan "devrim hareketi"nin başlangıç tarihini simgeleyen "15 Mart" adı verildi.

    DUALARLA AÇILDI

    Dualar ve kurdele kesimiyle gerçekleşen açılış töreninde, barışı temsil eden güvercinler uçuruldu.

    Gaziantep Vali Yardımcısı Alkal, ilçede düzenleme yapılan kavşaklarda da incelemede bulundu.

    El Bab park

    Gaziantep Valiliği danışmanlığında çalışmalarını yürüten Bab Yerel Meclisi, bölge halkının daha yaşanabilir bir çevrede yaşam sürmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

    El Bab park

    El Bab park

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