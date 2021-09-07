El Cezire: Türkiye'nin Mısır ve BAE ile ilişkileri, Yunanistan'ı yalnızlaştıracak

El Cezire: Türkiye'nin Mısır ve BAE ile ilişkileri, Yunanistan'ı yalnızlaştıracak

Orta Doğu'da dinamiklerin değiştiğini belirten Katar merkezli medya kuruluşu, Atina'nın Doğu Akdeniz'de karşı karşıya kalabileceği durumu yazdı.

Türkiye ile Mısır arasındaki diplomatik ilişkilerde yeni bir döneme girildi.

İki ülke arasındaki görüşmelerin ikinci turu bugün Ankara'da başlayacak ve iki gün sürecek.

TÜRKİYE'NİN MISIR VE BAE İLE TEMASLARI

Görüşmelerde, halihazırda maslahatgüzar seviyesinde yürütülen diplomatik ilişkilerin yeniden büyükelçi seviyesine çıkarılması konusunun gündeme gelmesi bekleniyor.

Diğer taraftan Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında temaslar hız kazanırken, BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnoun Bin Zayed Al Nahyan, geçtiğimiz ay Külliye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi, ikili ilişkilerin geliştirilmesi masadaydı.

"YUNANİSTAN DOĞU AKDENİZ'DE YALNIZLAŞACAK"

Katar merkezli medya kuruluşu El Cezire, Ankara ile Kahire ve Abu Dabi arasındaki görüşme trafiğini mercek altına aldı.

İkili ilişkilerde yeni dönemin, Türkiye'ye bölgede daha fazla hareket özgürlüğü sağlayacağı belirtilerek, "Kahire ve Abu Dabi ile daha iyi ilişkiler, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki rakibi Yunanistan'ı daha da yalnızlaştıracaktır." ifadesine yer verildi.

ORTA DOĞU'DA DİNAMİKLER DEĞİŞİYOR

Türkiye'nin, Mısır ve Körfez'deki diğer ülkelerle ilişkilerini yeniden düzene koyduğu belirtilen haberde, "Orta Doğu'da dinamikler değişirken, Türkiye ile Mısır arasında yeni bir müzakere turu geliyor." denildi.