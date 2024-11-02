İHA

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları 393 gündür devam ederken, bölgede ateşkes için sürdürülen müzakereler sonuca bağlanmıyor.

"SAVAŞ SONRASI YÖNETİMİ YÜRÜTECEK KOMİTE"

Mısırlı ismi açıklanmayan güvenlik yetkilisinin ülke medyasına yaptığı açıklamada, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın lideri olduğu El Fetih ile Hamas'ın "Gazze Şeridi'nde savaş sonrası yönetimi yürütecek bir komite kurulması" konusunu görüşmek üzere bir araya geleceğini bildirdi.

Yetkili, 2 grubun üst düzey yetkililerinin Kahire'de görüşeceğini kaydetti.

"İŞGAL GÜÇLERİNİN GAZZE'DEN ÇEKİLMESİNİ SAĞLAYACAK HER TÜRLÜ ÖNERİ VE FİKRE OLUMLU YAKLAŞIYORUZ"

Öte yandan, Hamas siyasi yetkilisi İzzet el-Rişek ateşkes müzakerelerine ilişkin yaptığı açıklamada, geçici ateşkes önerilerini "sis perdesi" olarak nitelendirerek reddetti.

El-Rişek yaptığı açıklamada, "Saldırıların durdurulmasını ve işgal güçlerinin Gazze'den çekilmesini sağlayacak her türlü öneri ve fikre olumlu yaklaşıyoruz" dedi.