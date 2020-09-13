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    El-Hilal takımında 6 kişide koronavirüs çıktı

    Suudi Arabistan'ın el-Hilal futbol takımında 5'i futbolcu 6 kişide koronavirüs tespit edildiği açıklandı.
    • AA
    • 13.09.2020 - 07:51
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    El-Hilal takımında 6 kişide koronavirüs çıktı

    Suudi Arabistan'ın el-Hilal futbol takımı, bir karşılaşma için Katar'a gitmişti.

    Katar'ın başkenti Doha'ya karşılaşma için gelen el-Hilal futbol takımı heyetine koronavirüs testi yapıldı.

    Yapılan testlerde,  5'i futbolcu, biri idari kadrodan olmak üzere 6 kişide koronavirüse rastlandığı belirtildi.

    TAKIMIN TÜMÜ YENİDEN TESTTEN GEÇİRİLECEK

    AFC protokolüne göre takımın tümünün yeniden testten geçirileceği ifade edildi.

    AFC, koronavirüs salgını nedeniyle durdurulan Asya Şampiyonlar Ligi maçlarının yarı finale kadar olan kısmının havuz sistemiyle Doha'da yapılması kararı almıştı.

    El-Hilal takımında 6 kişide koronavirüs çıktı #1

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