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    El Salvador'da ateş topu festivali

    Orta Amerika ülkesi El Salvador'un Nejapa kasabasında geleneksel ateş topu festivali yapıldı.
    • Haber Merkezi
    • 02.09.2022 - 11:16
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    El Salvador'da ateş topu festivali

    El Salvador'un başkenti San Salvador yakınlarındaki Nejapa kasabasında her yıl 1658 yılında meydana gelen volkanik patlamayı anmak için bir araya gelen halk, düzenlenen Bolas De Fuego Festivali'nde kostüm giyerek yaktıkları ateş toplarıyla eğlendi.

    Islak kıyafetler ve eldivenlerle festivale hazırlanan kasaba sakinleri, birbirlerine yanan bezler attı.

    Hastaneler doldu

    Ancak ıslak kıyafetler alevlerden korunmak için yeterli olmadı. Festivalde 100'den fazla kişi hafif yanıklar nedeniyle tedavi altına alındı.

    El Salvador da ateş topu festivali #1

    El Salvador da ateş topu festivali #2

    El Salvador da ateş topu festivali #3

    El Salvador da ateş topu festivali #4

    El Salvador da ateş topu festivali #5

    El Salvador da ateş topu festivali #6

    El Salvador da ateş topu festivali #7


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