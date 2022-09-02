El Salvador'da ateş topu festivali

Orta Amerika ülkesi El Salvador'un Nejapa kasabasında geleneksel ateş topu festivali yapıldı.

El Salvador'un başkenti San Salvador yakınlarındaki Nejapa kasabasında her yıl 1658 yılında meydana gelen volkanik patlamayı anmak için bir araya gelen halk, düzenlenen Bolas De Fuego Festivali'nde kostüm giyerek yaktıkları ateş toplarıyla eğlendi.

Islak kıyafetler ve eldivenlerle festivale hazırlanan kasaba sakinleri, birbirlerine yanan bezler attı.

Hastaneler doldu

Ancak ıslak kıyafetler alevlerden korunmak için yeterli olmadı. Festivalde 100'den fazla kişi hafif yanıklar nedeniyle tedavi altına alındı.