El Salvador'da ilginç yasak: Kimse kestiremeyecek...

Orta Amerika ülkesi El Salvador, aldığı sert güvenlik önlemleriyle yeniden gündemde.

Başkan Nayib Bukele yönetimi, ülkedeki şiddet olaylarının büyük bölümünden sorumlu tutulan çetelerin toplum içindeki etkisini azaltmak için dikkat çeken bir yasak getirdi.

Buna göre; devlet okullarında "Edgar" saç kesimini yasaklandı.

Salvodoran Pride'in haberine göre; Ülkenin yeni Eğitim Bakanı, her öğrencinin temiz bir üniforma giymesini, resmi bir saç kesimi yaptırmasını ve okula girerken öğretmenler ve müdür tarafından zorunlu olarak selamlanmasını zorunlu kıldı.

EDGAR SAÇ KESİMİ

1500-1700 yılları arasında Teksas, New Mexico ve Meksika'da egemen olan Jumano kabilesinin erkekleri de benzer bir saç kesimi kullanıyordu.

Günümüzde Amazon yağmur ormanlarındaki Yanomami gibi yerli kabileler bu başlığı kullanıyor.

Ganster kültürü ile ilişkilendirilen Edgar saç kesimi, Z kuşağı gençleri tarafından bir sembol olarak tercih ediliyor.