El Salvador'un cehennemi: Dünyanın en büyük hapishanesi CECOT'un karanlık yüzü

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El Salvador'un en meşhur konusu...

Dünyanın en büyük ve en sert hapishanesi olan Terörizm Hapishanesi (CECOT), suçluların toplumdan izole edilmesinin ötesinde bir işkence merkezine dönüşmüş durumda.

Dünyanın en vahşi iki rakip çetesi MS-13 ve Barrio üyelerinin de tutulduğu bu hapishane, suçluları sadece cezalandırmayı değil, aynı zamanda tamamen boyun eğdirmeyi amaçlıyor.

ZİNDANIN DERİNLİKLERİNDE

İngiliz gazetesi Dailymail'in yaptığı ziyaret, cezaevinin karanlık ve korkutucu atmosferini ortaya koydu.

Tecavüz, işkence, cinayet ve organize suçlarla tanınan mahkumlar, yaşamlarını zorlu koşullarda sürdürüyor.

BUKELE'NİN SERT YÖNTEMLERİ

Başkan Nayib Bukele'nin iktidara gelmesiyle birlikte, El Salvador'da çetelere karşı yapılan operasyonlar hız kazandı.

CECOT'un inşası, çetelerin etkisini azaltmak ve suç oranlarını kontrol altına almak amacıyla yapıldı.

KISA SÜREDE SONUÇ VERDİ

Anayasal hakların kısıtlanmasına neden olsa da bu yönetim biçimi, kısa sürede sonuç verdi ve sokaktaki suç oranlarında düşüş sağladı.

2022'de 1.140 olan cinayet sayısı, 2023'te 22'ye geriledi.

Güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 3 bin 939 ateşli silah ve 8 bin araç ele geçirildi.

İNSAN HAKLARI GRUPLARI ELEŞTİRİYOR

Ancak bu sert yöntemler, bazı insan hakları grupları tarafından eleştiriliyor.

Hükümet, çete üyelerine yönelik uyguladığı zorlu disiplin yöntemlerini "yüzyılın mücadelesi" olarak tanımlıyor, ancak halkın bir kısmı için bu durum farklı.

METAL RANZALARDA HAYAT

Hapishanedeki yaşam, mahkumlar için adeta bir işkenceye dönüşmüş durumda.

Günün 23,5 saatini dar metal ranzalarda geçirmek zorunda kalan suçlular, temiz hava ve doğal ışık gibi temel ihtiyaçlardan yoksun.

Hatta gözaltına alınan tutuklulardan 180'den fazlasının işkence sonucu hayatını kaybettiği ifade ediliyor.

BEYAZ TİŞÖRT VE ŞORT GİYMEK ZORUNDALAR

Mahkumların tamamı beyaz tişört ve şort giymek zorunda ve her beş günde bir saçları kazınıyor.

Sadece birbirlerine fısıldayarak konuşmalarına izin verilen mahkumlar, bir başka deyişle yaşamlarını tamamen kontrol altında ve izole bir şekilde sürdürüyorlar.

Her biri 100’den fazla mahkumu barındıran koğuşlarda yalnızca iki tuvalet, iki lavabo ve 80 yatak bulunuyor.

Öte yandan mahkumlar, kasıtlı olarak lezzetsiz ve küçük porsiyonlar halinde sunulan yemekleri elleriyle yemek zorunda.

Ayrıca, günün büyük kısmında yapacak hiçbir şeyi olmayan mahkûmlar, hücrelerinde saatlerce beklemek zorunda kalıyor.

TRUMP'IN CECOT PLANI

El Salvador'un çetelerle mücadelesi, uluslararası alanda da dikkat çekiyor.

Devlet Başkanı Nayib Bukele, ABD vatandaşları da dahil olmak üzere ABD'den sınır dışı edilecek her uyruktan kişiyi kabul etmeyi teklif

Bukele, X sosyal medya platformundan konuya ilişkin paylaşımında "Yalnızca hüküm giymiş suçluları (hüküm giymiş ABD vatandaşları da dahil) ücret karşılığında mega hapishanemize (CECOT) almaya hazırız" ifadesini kullandı.

Ancak ABD hükümetinin bu teklifi kabul edip etmeyeceği henüz belirsiz.

ŞİDDET VE KORKU YERİNİ GÜVENLİĞE BIRAKTI

Günümüzde, El Salvador'un sokaklarında bir zamanlar sıkça karşılaşılan şiddet ve korku, artık yerini güvenliğe bırakmış görünüyor.

Ancak bu dönüşüm, bazılarına göre ağır bedeller ödenerek elde edildi.

Halkın güvenliği sağlanmışken, özgürlüklerinden mahrum kalan binlerce insanın durumu hala bir belirsizlik oluşturuyor.

EL SALVADOR'UN SİMGESİ

CECOT, sadece bir hapishane değil, aynı zamanda devletin suçla mücadeledeki sertliğini simgeliyor.

El Salvador'da yaşanan dönüşüm, toplumda ciddi bir huzur sağlasa da, hapishanedeki insan hakları ihlalleri ve sert disiplin yöntemleri uluslararası alanda tartışılmaya devam edecek