Elif Şafak, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılmasını Angelina Jolie'ye şikayet etti

BM İyi Niyet Elçisi Jolie'ye sözleşmeden çekilme kararını yorumlayan Şafak, sonucun "yıkıcı" olacağını savundu.

Daha önce biseksüel olduğunu açıklayan yazar Elif Şafak, bu kez İstanbul Sözleşmesi hakkında konuştu.

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılmasından rahatsız olan Elif Şafak, Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi ve ünlü oyuncu Angelina Jolie'ye açıklamalarda bulundu.

'YIKICI SONUÇLARI OLACAK' İDDİASI

Time dergisi tarafından yayınlanan röportajda Şafak, "Hükümetin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesinin kadınlar, çocuklar ve LGBT topluluğu için yıkıcı sonuçları olacak bir gerileme olduğunu düşünüyorum." dedi.

"KALBİM KIRIK"

Sözleşmeden çekilme konusunda "Kalbim kırılıyor" diyen Şafak, Türkiye'de aile içi şiddet vakalarında halihazırda artış olduğunu savundu.

Şafak, "Kadınların korumaya en çok ihtiyaç duyduğu bir dönemde, hükümet tam tersini yapıyor." iddiasında bulundu.

"DÖNÜM NOKTASINDAYIZ"

Elif Şafak, söz konusu sözleşmeden çekilmeye ilişkin görüşlerini şu şekilde sürdürdü:

"Kadınlara hayatlarının önemli olmadığını, faillere suçlarının meşrulaştırılacağını söylüyorsunuz. Bu, şiddet faillerini cesaretlendiriyor. Dönüm noktasındayız. Pek çok kadın eşitlik talep ediyor, adalet istiyor. Kendi hayatlarını inşa etmek, çocukları için daha iyi bir gelecek inşa etmek istiyorlar.

Ülkeler milliyetçiliğe, aşiretçiliğe ve izolasyonculuğa, popülizme veya otoriterliğe veya dini tutuculuğa kaydığında, her zaman cinsiyetçilik ve homofobide artış görüyoruz."



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