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    Elizabeth Hurley’nin milyoner eski kocası intihar etti

    55 yaşındaki Steve Bing'in karantinada ruh halinin bozulduğu ve depresyona girdiği için hayatına son verdiği belirtildi.
    • DHA
    • 23.06.2020 - 10:26
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    Elizabeth Hurley’nin milyoner eski kocası intihar etti #1

    İngiliz oyuncu ve model Elizabeth Hurley’nin eski kocası ve oğlunun babası yapımcı Steve Bing, 55 yaşında Los Angeles’ta oturduğu apartmanın 27’inci katından atlayarak intihar etti.

    KORONAVİRÜS DEPRESYONA SOKTU

    Zengin bir ailenin oğlu olan Steve Bing’in koronavirüs salgınından dolayı evde karantinada ruh halinin bozulduğu ve depresyona girdiği belirtildi.

    Elizabeth Hurley ile evlenen Bing’in Hurley’den Damian adında bir oğlu var.

    Elizabeth Hurley’nin milyoner eski kocası intihar etti #2

    600 MİLYON DOLARLIK SERVETİ VAR

    Hollywood yapımcısı Steve Bing’in yaklaşık 600 milyon dolarlık serveti olduğu biliniyor.

    Elizabeth Hurley’nin milyoner eski kocası intihar etti #3

    Elizabeth Hurley’nin milyoner eski kocası intihar etti #4

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