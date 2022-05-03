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    Elleri bağlanarak gömülen 2 Ukraynalının fotoğrafı paylaşıldı

    Zelensky’nin danışmanı Podolyak, sosyal medya hesabından elleri bağlı bir şekilde gömülmüş 2 Ukraynalı sivilin fotoğraflarını paylaştı.
    • 03.05.2022 - 15:40
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    Elleri bağlanarak gömülen 2 Ukraynalının fotoğrafı paylaşıldı

    Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın ilk gününden bu yana 2 aydan fazla bir süre geçti.

    Bölgede yükselen tansiyonu düşürmek için diplomasi trafiği yürütülse de beklenen anlaşma bir türlü sağlanamıyor.

    Sivil halkın tahliyesi için açılan insani koridorlardan çıkış yapamayanlar ise sığınaklarda yaşam mücadelesi veriyor.

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky’nin danışmanı ve müzakere heyeti üyesi Mykhailo Podolyak, sosyal medyadan paylaştığı görüntülerle gündeme geldi.

    “Şu anda işgal altındaki topraklarda bu tür kaç suç var?”

    Elleri bağlanmış bir şekilde kıyafetleri ile toprağa gömülen 2 Ukraynalının fotoğrafını paylaşan Podolyak, paylaşımına şu ifadeleri not düştü:

    "Kırık tırnaklar. Bağlı eller. Kiev bölgesine bağlı Kalynivka köyünde 2 sivile ait başka bir mezar daha bulundu. Şu anda işgal altındaki topraklarda bu tür kaç suç var?”

    Kalynivka köyünde toprağa elleri bağlı bir şekilde gömülen kişilerden bir tanesinin kadın olduğu anlaşıldı.

    Elleri bağlanarak gömülen 2 Ukraynalının fotoğrafı paylaşıldı #1

    Elleri bağlanarak gömülen 2 Ukraynalının fotoğrafı paylaşıldı #2

    Elleri bağlanarak gömülen 2 Ukraynalının fotoğrafı paylaşıldı #3


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