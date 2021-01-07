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    Elon Musk, artık dünyanın en zengini

    Elon Musk, 185 milyar doları aşan servetiyle, Jeff Bezos'u geçerek dünyanın en zengin insanı unvanını aldı.
    • Haber Merkezi
    • 07.01.2021 - 20:22
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    Elon Musk, artık dünyanın en zengini

    Dünyanın en zengin insanı unvanı el değiştirdi.

    CNBC'nin haberine göre son zamanlarda Tesla’nın hisse fiyatlarının artmasının ardından, şirketin CEO’su Elon Musk, 185 milyar doları aşan servetiyle dünyanın en zengin insanları sıralamasında zirveye yerleşti.

    BEZOS'U GEÇTİ

    Böylelikle Musk, bu unvanı 2017’den beri elinde tutan Amazon’un kurucusu Jeff Bezos'u geride bıraktı.

    Bezos, 184 milyar dolarlık servetiyle ikinci sırada bulunuyor.

    Elon Musk, artık dünyanın en zengini #1Jeff bezos

    EN HIZLI YÜKSELİŞ

    Musk’ın servetindeki artış, zenginler listesindeki en hızlı yükseliş olarak tarihe geçti.

    Bu artış ayrıca, ünlü girişimcinin son 18 aydaki şahsi çabaları ve nakit paradaki eriyişi işaret ediyor.

    TESLA HİSSELERİ 9 KAT ARTTI

    2020’ye 27 milyar dolarlık servet ile başlayan ve dünyanın en zengin 50 insanı içerisinde yer alan Elon Musk, Tesla hisselerinde 9 katlık artışla birlikte servetine 150 milyar doları aşkın miktar daha ekledi.

    Şirketin piyasa değeri ise 737.6 milyar dolara çıktı.

    Elon Musk, artık dünyanın en zengini #2

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