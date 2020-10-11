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    Elon Musk, favori yemeğini açıkladı

    Twitter’dan bir takipçisinin “Favori yiyeceğiniz hangisiydi?” sorusuna Musk, “Döner, kebap” yanıtını verdi.
    • Haber Merkezi
    • 11.10.2020 - 16:59
    • Güncelleme : 11.10.2020 - 16:59
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    Elon Musk, favori yemeğini açıkladı

    ABD'li girişimci Elon Musk, sosyal medya hesabından yaptığı yeniden gündemde…

    Musk, Twitter'dan kendisine yöneltilen bir soru üzerine Almanya'daki favori yemeğinin döner kebap olduğunu dile getirdi.

    HAMUR İŞİNE “ÇOK LEZZETLİ” DEDİ

    Hamur işi fotoğrafına, “Çok lezzetli görünüyor” yorumunu yapan Elon Musk'a bir takipçisi “En iyi pasta ve hamur işi ürünlerinden bazıları Almanya’dadır. Almanya’yı ziyaret ettiğinizde favori yiyeceğiniz hangisiydi?” sorusunu yöneltti.

    Elon Musk, favori yemeğini açıkladı #1

    “O KEBAPÇI MUHTEŞEMDİ”

    O takipçisine “Döner kebap” yanıtını veren Musk, “Tacheles’ın hemen dışında şimdiye kadar gördüğüm en iyi kebapçı vardı. Oranın yıkılması çok kötü. O kebapçı muhteşemdi.” şeklinde konuştu.

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