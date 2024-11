Elon Musk, İran'ın BM elçisiyle görüştü

Haber Merkezi

Tarihi seçimleri geride bırakan Amerika'da gündem, şu sıralar Donald Trump'ın en büyük destekçisi ve yeni kabine üyesi Elon Musk..

20 Ocak'ta göreve gelecek seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray kadrosunda yer alacak isimlerden Tesla CEO'su ve X sahibi Elon Musk, şimdiden görüşmelere başladı..

İRAN'IN BM BÜYÜKELÇİSİYLE GÖRÜŞTÜ

New York Times (NYT) gazetesi, ismi açıklanmayan iki İranlı yetkiliye dayandırdığı haberinde, Musk ve İran elçisi Amir Said İravani arasındaki görüşmenin, New York'ta gizli bir yerde gerçekleştiğini ve bir saatten fazla sürdüğünü bildirdi.

Yetkililere göre görüşme, iki ülke arasındaki gerginliğin nasıl azaltılabileceğine odaklandı.

İRAN-ABD GERİLİMİ ZİRVEYE ULAŞMIŞTI

Bilindiği gibi Trump'ın birinci başkanlık döneminde İran ve ABD gerilimi zirveye ulaşmış, Trump 2018 yılında İran'la Obama dönemi olan 2015'te varılan nükleer anlaşmadan çekildiklerini açıklamıştı.

CNN: MUSK VE TRUMP'TAN YANIT ALAMADIK

Musk'ın 'şimdiden uluslararası müzakerelere katılmasıyla' ilgili iddiaları Musk'a ve Trump'ın başkanlık geçiş ekibine soran CNN International ekibi, yorum almak için ulaşmaya çalıştığı Musk'tan ya da Trump'tan yanıt alamadığını bildirdi.

CNN'e göre; Musk'ın İranlı yetkiliyle yaptığı bildirilen görüşme, özellikle ABD dış politikası söz konusu olduğunda, yeni yönetimdeki etkisinin nasıl görünebileceği konusunda soruları gündeme getiriyor.

Yayın organına konuşan başka iki kaynağa göre Musk, ayrıca geçen hafta, başkanlık seçiminden bir gün sonra Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile yaptığı görüşmeye de katıldı.

BIDEN'A HABER VERİLMEDİ

ABD'li bir yetkili ise CNN'e, BM'deki Biden yönetimi yetkililerinin toplantının gerçekleştiği konusunda bilgilendirilmediğini bildirdi. CNN, bununla birlikte toplantının gerçekleştiğini teyit edemediklerini de not düştü.

ABD, İRAN'IN EKONOMİSİNİ ÇÖKERTEN 'MAKSİMUM BASKI' STRATEJİSİNE GERİ DÖNEBİLİR

ABD basınına göre uzmanlar, Trump'ın yönetimindeki ABD'nin, İran'ın izolasyonunu artıran ve ekonomisini çökerten "maksimum baskı" stratejisine geri dönebileceğini düşünüyor.

CNN'in haberinde, "Trump'ın 2020'de görevden ayrılmasından bu yana İran, uranyum zenginleştirmeyi de petrol ihracatını da artırdı, militan gruplara desteğini de artırdı ve İsrail'e iki kez doğrudan saldırı düzenleyerek bir emsal oluşturdu." ifadeleri kullanıldı.

MUSK'TAN 'İRAN SAVAŞ İSTİYOR' PAYLAŞIMI

Öte yandan Musk, geçtiğimiz yıl içinde sosyal medya hesabından İran ile ilgili ironik bir paylaşım yapmış, "İran, savaş istiyor. Bakın, onlar ülkelerini bizim askeri üslerimizin ne kadar yakınına kurmuşlar." demişti.