Pakistan’da sondaj kuyusunda 29 Mart’ta başlayan yangın sürüyor

İHA

Pakistan’ın Sindh eyaletinde gerçekleştirilen sondaj çalışmaları sırasında çıkan yangın söndürülemiyor...

Yaşanan olayda, Pakistan’ın Sindh eyaletinde gerçekleştirilen sondaj çalışmaları sırasında yangın çıktı.

ALEVLER 8 GÜNDÜR SÜRÜYOR

Karaçi kentine bağlı Korangi Creek kasabasında 29 Mart'ta gerçekleştirilen yer altı suları için yapılan sondaj çalışmaları sırasında bin 200 metre derinliğindeki kuyuda başlayan yangına müdahale sürerken, alevler 8 gündür kontrol altına alınamadı.

SU ÖRNEKLERİNDE SAĞLIK İÇİN TEHLİKELİ MADDELER TESPİT EDİLDİ

Yangını söndürme çabaları, dün etkili olan şiddetli sıcaklık nedeniyle durdurulurken, Yetkililer, yer altı rezervuarındaki gazın türünü ve miktarını belirlemek için bölgeden su ve kum örnekleri toplandığını bildirdi.

Yetkililer, ilk kimyasal analizlere göre yangın alanından toplanan su örneklerinde sağlık için tehlikeli olan benzen, toluen ve tetrakloroetan maddelerinin yüksek seviyede bulunduğunu aktardı.

YANGIN SIKIŞMIŞ GAZLAR NEDENİYLE BÜYÜYEBİLİR

İtfaiye Müdürü Humayun Khan, yangının şiddetinin ve yer altı suyunun kaynamasının azaldığını belirtti.

Khan, normal şartlar altında bu yangının bir saat içinde kontrol altına alınabileceğini, ancak yangının sıkışmış gazlar nedeniyle daha da büyüme riski taşıdığını ifade etti.