Elon Musk, Mark Zuckerberg’le kafes dövüşü yapacak! Canlı yayınlanacak... Sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk, Meta'nın sahibi Mark Zuckerberg’le yapacağı kafes dövüşünün canlı yayınlanacağını açıkladı. Musk açıklamasında, "Tüm gelir gaziler için hayır kurumlarına gidecek" dedi.

Sosyal medya platformu Twitter'ı satın aldıktan sonra yaptığı değişiklikler ile dikkati çeken Elon Musk, Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg ile kafes dövüşü yapacak.

Kafes dövüşünün amacını soran bir sosyal medya kullanıcısına cevap veren Musk, "Bu savaşmanın medeni hali. Erkekler savaşı sever" şeklinde yanıt verdi.

Gün boyunca bu dövüş için hazırlandığını söyleyen Musk, satın aldıktan sonra ismini X olarak değiştirdiği Twitter üzerinden kafes dövüşünün canlı yayınlanacağını söyledi.

Geliri bağışlanacak

Canlı yayın açıklamasını X hesabında yaptığı paylaşımla duyuran Musk, "Zuck v Musk dövüşü X'te canlı yayınlanacak. Tüm gelir gaziler için hayır kurumlarına gidecek" ifadesinde bulundu.

Elon Musk, 20 Haziran'da yaptığı bir paylaşımda jiujitsu eğitimi almış olan Zuckerberg ile "kafes dövüşüne hazır olduğunu" söyledi.

Süreci başlatan Musk, bu dövüşün gerçekleşmesi halinde antrenmanlara başlayacağını söylemişti.