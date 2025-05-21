Elon Musk siyasete çok daha az harcama yapacağını söyledi

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ABD'li milyarder Elon Musk, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 5. Katar Ekonomi Forumu'na video konferans yoluyla katıldı.

Donald Trump'ı 2024'teki seçim kampanyasının yanı sıra 20 Ocak'ta tekrar göreve gelmesinin ardından maddi olarak destekleyen Musk, siyasete yeterince para harcadığını belirterek gelecekte bu harcamaları çok daha azaltacağını söyledi.

KAYBI 130 MİLYAR DOLARI AŞTI

Musk, Aralık 2024'te servetini Tesla, SpaceX, The Boring Company ve X sosyal medya platformu gibi şirketlerdeki payıyla 486 milyar dolara kadar çıkarsa da Trump'ın göreve gelmesinden sonra uyguladığı politikalarla kayıplar yaşamaya başlamıştı.

Seçim kampanyasında Trump'ı açık biçimde destekleyen ve kampanyasına 277 milyon dolar katkıda bulunan Musk'ın net servetindeki kaybın ocak ortası ile mart ortası arasında 130 milyar doları aştığı tahmin ediliyor.