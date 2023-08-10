Elon Musk, Twitter'ın eski mobilyalarını açık artırmaya çıkartıyor Elon Musk, Twitter’ın logosunu ‘X’ ile değiştirmesinden sonra şirketin San Francisco’daki ana binasında bulunan ofis mobilyalarını, sanat eserlerini ve üzerinde eski logo bulunan eşyaları satma kararı aldı.

DHA

Teknoloji milyarderi ve Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, tartışmalı uygulamalarına devam ediyor.

Twitter’ın logosunu ‘X’ ile değiştirmesinden sonra şirketin San Francisco’daki ana binasında bulunan ofis mobilyalarını da satma kararı aldı.

Musk, sanat eserlerini ve üzerinde eski logo bulunan eşyaları açık artırmayla satışa çıkartacak.

2 günlük açık artırma ile satılacak

Açık artırmanın 12 Eylül’de başlayacağını ve 14 Eylül’de sona ereceği belirtildi.

ABD merkezli çevrimiçi müzayede sitesi Heritage Global Partners web sitesinde açık arttırma gününe kadar tanıtıma sunulan 584 parçanın arasında Twitter’ın eski logosu kuş modelinde bir sehpa, neon ışıklarla yapılmış kuş logosu, ofis mobilyaları, müzik aletleri, ofis mutfak aletleri ve beyaz eşyaları, sanat eserleri ve ofis binasının üstündeki büyük mavi kuş logoları bulunuyor.

Açık artırmanın 12 Eylül’de başlayacağını ve sadece 2 gün süreceği belirtildi.