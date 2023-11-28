Elon Musk: Yeni katillerin yetişmemesi için Gazze'de eğitim değişmeli İsrail'i ziyaret eden Elon Musk, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüşmesinde, "Sivilleri öldürmekte ısrar edenleri öldürmekten başka bir seçenek yok. Gazze'de eğitimi değiştirmek gerek ki yeni nesil katiller yetişmesin." ifadelerini kullandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Tesla, SpaceX ve sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk, İsrail'e gerçekleştirdiği ziyaret dünya gündemine oturdu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Gazze Şeridi sınırında yer alan Kfar Aza beldesini gezen Musk, ardından Batı Kudüs'te İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüştü.

"Sivilleri öldürmekte ısrar edenleri öldürmekten başka bir seçenek yok"

Musk görüşme esnasında yaptığı konuşmada şöyle dedi:

"İnsanların öldürüldüğü (İsrail) yerleri görmek, kesinlikle duygusal açıdan zor bir gündü diyebilirim. Az önce Başbakan Netanyahu ile de konuştum. Bence Gazze ile ilgili üç şey var. (Hamas'ı kast ederek) Sivilleri öldürmekte ısrar edenleri öldürmekten başka bir seçenek yok. Fikirlerini değiştirmeyecekler."

"Yeni nesil katillerin yetişmemesi için Gazze'de eğitimi değiştirmek gerekir"

Gazze ile ilgili de tepki çekecek bir açıklama yapan Musk, "Ve ikinci şey de Gazze'de eğitimi değiştirmek gerek ki yeni nesil katiller yetişmesin." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Elon Musk'ın, Herzog ile yaptığı toplantıya Hamas'ın elindeki esirlerin aileleri de katıldı.

Aileler, Elon Musk'ın boynuna İsrail'in dünya çapında yürüttüğü kampanyanın sembolü olan ve üzerinde "kalplerimiz Gazze'de rehin" yazan künyeyi taktılar.

Musk, ailelere hitaben "Sevdikleriniz serbest bırakılana kadar bunu boynumda taşıyacağım" mesajı paylaştı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.İsrail ordusuna göre, 7 Ekim’den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi’nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bini aştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 239 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu, işgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 85 Hizbullah mensubu öldü.

Hamas ile İsrail arasındaki esir takası mutabakatı

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi.

Uzlaşıya göre Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinlinin serbest bırakılması konusunda mutabakat sağlandı.

İsrail ile Hamas arasındaki esir takası mutabakatı kapsamında şu ana kadar Gazze Şeridi'nden biri erkek, diğerleri kadın ve çocuk 40 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de Filistinli 117 kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı.

Katar, Hamas ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucunda "insani ara”nın 2 gün daha uzatıldığını duyurdu.