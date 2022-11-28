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    Elon Musk'ın 12 ton ağırlığındaki heykeli gündem oldu

    ABD'li Elon Musk hayranları, 600 bin dolardan fazla para harcayarak Musk'ın heykelini üretti. Bir süre Tesla'da sergilenen heykel, iş adamının dikkatini çekmedi.
    • 28.11.2022 - 12:30
    • Güncelleme : 28.11.2022 - 12:50
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    Elon Musk'ın 12 ton ağırlığındaki heykeli gündem oldu

    Tesla ve SpaceX'in hem sahibi hem de CEO'su olan ABD'li Elon Musk'ın hayranları harekete geçti.

    Milyarder iş insanının dikkatini çekmek isteyen girişimciler, yaklaşık 6 ay süren bir heykel inşa etti.

    600 bin dolardan fazla para harcandı

    Rokete binen bir keçi gövdesi üzerine Elon Musk'ın başının yerleştirildiği metal heykel, 10 metre uzunluğunda ve 12 ton ağırlığında üretildi.

    Öte yandan heykel için de 600 bin dolardan (yaklaşık 11 milyon lira) fazla para harcandı.

    Elon Musk ın 12 ton ağırlığındaki heykeli gündem oldu #1

    Tesla'da sergilendi

    Ancak, Tesla genel merkezinin bahçesinde birkaç gün dolaştırılan heykel, Elon Musk'ın dikkatini çekmedi.

    Heykeli resmi olarak kabul etmeyen Musk, hayranlarını adeta hayal kırıklığına uğrattı.

    Elon Musk ın 12 ton ağırlığındaki heykeli gündem oldu #2

    Elon Musk ın 12 ton ağırlığındaki heykeli gündem oldu #3


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