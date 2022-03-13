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    Elon Musk'ın eski sevgilisi Grimes: Milyarder gibi yaşamıyor

    Dünyanın en zengin insanı Elon Musk hakkında ilginç itiraflarda bulunan Grimes, iki çocuğunun babasının bazı zamanlarda cimrilik yaptığını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 13.03.2022 - 12:25
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    Elon Musk'ın eski sevgilisi Grimes: Milyarder gibi yaşamıyor

    Kanadalı şarkıcı Grimes, eski sevgilisi Elon Musk hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

    Servetiyle dünyanın en zengin insanı unvanını taşıyan Elon Musk'ın, zengin bir insan gibi yaşamadığını öne sürdü.

    "YATAK ALMADI"

    Vanity Fair'e konuşan Grimes, Los Angeles'ta birlikte yaşarlarken yatağın yan tarafında bir delik bulduklarını anlatarak, "Musk yeni bir yatak almak yerine benden evimdeki yatağı getirmemi istedi." dedi.

    "SEKİZ GÜN BOYUNCA FINDIK EZMESİ YEDİK"

    Grimes, "'Oldukça kötü durumda olan 40 bin dolarlık bir evde yaşamasak olmaz mı? Komşuların bizi görüntülediği ve güvenliğin olmadığı bir evde yaşamasak olmaz mı? Neden, sekiz gün üst üste fındık ezmesi yiyorum? dediğim günler oldu." diye konuştu.

    Elon Musk ın eski sevgilisi Grimes: Milyarder gibi yaşamıyor #1

    "İKİ DÜNYA ARASINDA SIKIŞIP KALDIM"

    Dünyanın en zengin kişisi ile birlikte olmanın kendisini "İki dünya arasında sıkışıp kalmış" hissettirdiğini belirten Grimes, "Demek istediğim, insanlar benim sınıfıma ihanet ettiğimi söylediklerimde yanlış bir tanımlama yapmadılar. Ben aşırı soldandım ve esasen kapitalist bir demokrat oldum. Pek çok insan anlaşılır bir şekilde üzgün." ifadelerini kullandı.

    Elon Musk ın eski sevgilisi Grimes: Milyarder gibi yaşamıyor #2

    Elon Musk ın eski sevgilisi Grimes: Milyarder gibi yaşamıyor #3

    Elon Musk ın eski sevgilisi Grimes: Milyarder gibi yaşamıyor #4


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