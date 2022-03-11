Elon Musk’ın kızı oldu

Elon Musk’ın kızı oldu

İlk çocuklarına verdiği “X” ismiyle oldukça konuşulan Elon Musk ve Grimes'ın ikinci çocukları dünyaya geldi. Çift, ikinci çocuklarına da “Y” adını verdi.

Şarkıcı ve söz yazarı Grimes ile birlikteliklerinden olan ilk çocuklarına “X AE A-12” ismini veren Elon Musk, günlerce konuşulmuştu.

Çift, erkek doğan çocuklarına kısaca “X” dediklerini belirtmişti.

“Y” DOĞDU

Tesla ve SpaceX’in CEO’su Elon Musk, yeniden baba oldu.

Gerçek adı Claire Boucher olan 33 yaşındaki Grimes, taşıyıcı anne aracılığıyla doğan kızlarının tam adının “Exa Dark Sideræl” veya kısaca “Y” olduğunu söyledi.

GALADRIEL’DAN ETKİLENDİ

Grimes, isim konusunda “Yüzüklerin Efendisi” karakteri Galadriel’den etkilendiğini dile getirdi.

Bu arada Grimes’ın bebek haberi, Vanity Fair dergisine verdiği röportajda gün yüzüne çıktı.

7 ÇOCUĞU VAR

50 yaşındaki Elon Musk’ın, 7 çocuğu bulunuyor.

Musk’ın 2004’te Griffin ve Xavier adında ikiz oğulları, 2006’da da eski eşi Justine Wilson’dan Kai, Saxon ve Damian adında üçüz çocukları oldu.

Y’nin ağabeyi olan “X AE A-12” ise Mayıs 2020’de doğdu.

ŞU AN AYRILAR

Daha öncesinde ayrılıp tekrar barışan Elon Musk ve Grimes çiftinin, şu an ayrı oldukları söyleniyor.

Çift daha önce ayrılıklarını doğrulamış, “yarı ayrı sayılırız” demişlerdi.