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- Elon Musk’ın kızı oldu
Elon Musk’ın kızı oldu
- Haber Merkezi
- 11.03.2022 - 09:43
- Güncelleme : 11.03.2022 - 10:14
Şarkıcı ve söz yazarı Grimes ile birlikteliklerinden olan ilk çocuklarına “X AE A-12” ismini veren Elon Musk, günlerce konuşulmuştu.
Çift, erkek doğan çocuklarına kısaca “X” dediklerini belirtmişti.
“Y” DOĞDU
Tesla ve SpaceX’in CEO’su Elon Musk, yeniden baba oldu.
Gerçek adı Claire Boucher olan 33 yaşındaki Grimes, taşıyıcı anne aracılığıyla doğan kızlarının tam adının “Exa Dark Sideræl” veya kısaca “Y” olduğunu söyledi.
GALADRIEL’DAN ETKİLENDİ
Grimes, isim konusunda “Yüzüklerin Efendisi” karakteri Galadriel’den etkilendiğini dile getirdi.
Bu arada Grimes’ın bebek haberi, Vanity Fair dergisine verdiği röportajda gün yüzüne çıktı.
7 ÇOCUĞU VAR
50 yaşındaki Elon Musk’ın, 7 çocuğu bulunuyor.
Musk’ın 2004’te Griffin ve Xavier adında ikiz oğulları, 2006’da da eski eşi Justine Wilson’dan Kai, Saxon ve Damian adında üçüz çocukları oldu.
Y’nin ağabeyi olan “X AE A-12” ise Mayıs 2020’de doğdu.
ŞU AN AYRILAR
Daha öncesinde ayrılıp tekrar barışan Elon Musk ve Grimes çiftinin, şu an ayrı oldukları söyleniyor.
Çift daha önce ayrılıklarını doğrulamış, “yarı ayrı sayılırız” demişlerdi.