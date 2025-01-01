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Haber Merkezi

Dünyanın en zengin adamı Elon Musk, kripto paralara yön vermeye devam ediyor.

Attığı bir tweet ile Doge Coin'e saatler içerisinde zirveyi gösteren Musk, bu defa farklı bir kripto paranın değer kazanmasına önayak oldu.

X platformunun sahibi milyarder, kullanıcı adını "Kekius Maximus" olarak değiştirdi.

KRİPTO PARANIN DEĞERİ UÇTU

Profil resmini ise “Pepe the Frog” viral fotoğrafıyla değiştiren teknoloji devi, bunları neden yaptığına ilişkin bir açıklama yapmadı.

Bu hamle, kripto para dünyasında yankı uyandırdı ve aynı adı taşıyan dijital para biriminin değeri fırladı.

Musk, geçmişte sosyal medya yorumlarıyla kripto para fiyatlarını etkilemişti ancak bu özel kripto para konusunda herhangi bir rolü olup olmadığı henüz netlik kazanmadı.