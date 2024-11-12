Elon Musk'ın kurduğu komiteden, Trump'ın zaferine milyon dolarlık destek iddiası

AA

Geçtiğimiz günlerde sandık başına giden halk, ABD'nin 47’nci Başkanı'nı seçti.

Kıyasıya rekabetin sürdüğü ABD seçimlerinde Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın Kamala Harris'e karşı seçim zaferini kazanması sonrası dikkat çeken iddialar ortaya atılıyor.

Yaşanan son gelişmede, ABD'li milyarder Elon Musk'ın kurduğu "America PAC" adlı siyasi eylem komitesinin, 5 Kasım'daki seçimlerde Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı Donald Trump'ın seçilmesi için yaklaşık 200 milyon dolar harcadığı öne sürüldü.

İDDİAYI ORTAYA ATAN KİŞİ, ADININ AÇIKLANMAMASINI İSTEDİ

Konu hakkında bilgi sahibi bir kişi, adının açıklanmaması koşuluyla Musk'ın kurduğu "America PAC"ın seçimlerde Trump'a verdiği desteğe ilişkin Associated Press'e (AP) açıklamalarda bulundu.

Bu kişi, "America PAC"ın Trump'ın seçilmesi için yaklaşık 200 milyon dolar harcadığını bildirdi.

MUSK, ŞARTLARI TAŞIYANLARA 1 MİLYON DOLAR VERECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Musk, salıncak eyaletlerde Trump'ı destekleyen "America PAC" adlı siyasi eylem komitesinin kampanyasını imzalayanlar arasından 5 Kasım'a kadar, her gün seçilecek kişiye 1 milyon dolar vereceğini duyurmuştu.

Çekilişe katılabilmek için kayıtlı seçmenlerin adres ve telefon numarası gibi kişisel bilgilerini vermesi ve anayasayı desteklediklerini belirten bir taahhütname imzalaması şartı bulunuyordu.

"YASA DIŞI ÇEKİLİŞ DÜZENLEDİĞİ" GEREKÇESİYLE ABD'Lİ MİLYARDER ALEYHİNE DAVA AÇILDI

Philadelphia Bölge Savcısı Larry Krasner, yaşananlara ilişkin "America PAC ve Musk, Philadelphia vatandaşlarını kişisel bilgilerini vermeleri ve 1 milyon dolar kazanma ihtimali karşılığında siyasi taahhütte bulunmaları konusunda kandırıyor." ifadesini kullanmış ve "yasa dışı çekiliş düzenlediği" gerekçesiyle ABD'li milyarder aleyhine dava açmıştı.

Öte yandan mahkeme, Krasner'in ihtiyati tedbir talebini reddetmiş ve çekilişin devam edebileceğine karar vermişti.