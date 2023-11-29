Elon Musk'tan Gazze davetine yanıt: Şu anda tehlikeli Hamas'ın Gazze davetini geri çeviren Musk, "Şu anda burası biraz tehlikeli görünüyor" dedi. Musk, 'müreffeh Gazze' mesajı verdi.

AA & Ensonhaber

ABD'li milyarder Elon Musk, İsrail'e ziyarette bulundu.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Başbakan Binyamin Netanyahu ile görüşen Musk, Tel Aviv ile dayanışma mesajı verdi.

Musk, "Sivilleri öldürmekte ısrar edenleri öldürmekten başka bir seçenek yok. Gazze'de eğitimi değiştirmek gerek ki yeni nesil katiller yetişmesin." şeklinde ifadeler kullandı.

Gazze çağrısı: Ziyaret et

Hamas, Musk'ı İsrail'in saldırıları sonucu oluşan yıkımı görmesi için abluka altındaki Gazze Şeridi'ni ziyaret etmeye çağırdı.

Musk'a yapılan çağrıda, "Kendisini, Gazze halkına yapılan katliamları görmesi için davet ediyoruz." denildi.

Ancak Tesla, SpaceX ve sosyal medya platformu X'in sahibi, bu çağrıya "hayır" yanıtını verdi.

Musk'ın yanıtı: Şu anda tehlikeli görünüyor

Elon Musk, X platformunda konuya ilişkin bir paylaşımın altına yaptığı yorumda şöyle dedi:

Şu anda burası (Gazze) biraz tehlikeli görünüyor. Uzun vadeli müreffeh bir Gazze, tüm taraflar için iyi olur.

Kfar Aza beldesini inceledi

Musk, 7 Ekim'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayı mensuplarının saldırısına uğrayan Kfar Aza beldesinde incelemelerde bulunmuştu.

İsrail, 18 Ekim'de Elon Musk'un sahibi olduğu SpaceX şirketi ile uydu internet sistemi Starlink kullanımı için görüşmelere başladıklarını açıklamıştı.

Gazze'ye internet desteğine İsrail'den tepki

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetlerini tamamen kesmesinin ardından X sosyal medya platformundaki yüzlerce kullanıcı, insani yardım koordinasyonu için Starlink uydu sisteminin hizmete sunulmasını talep etmişti.

Bunun üzerine Musk, 28 Ekim'de yaptığı açıklamada, sahibi olduğu Starlink uydu internet sistemi firmasının Gazze Şeridi'ndeki tanınmış uluslararası yardım kuruluşlarına bağlantı hizmeti sunacağını duyurmuştu.

İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi, Musk'ın uluslararası yardım kuruluşlarına Gazze Şeridi'nde internet sağlama girişimine tepki göstererek, Gazze'de internet sağlama girişimiyle mücadele edeceklerini açıklamıştı.