Elon Musk'tan 'Gazze' için internet kararı: Starlink uyduları aktif hale getirilecek Elon Musk, Starlink uydularının Gazze'de Birleşmiş Milletler ve uluslararası diğer yardım kuruluşları için hale getirileceğini duyurdu.

ensonhaber.com

İsrail'in Hamas saldırılarını bahane ederek başlattığı karşı saldırılarda siviller ölüyor.

Şimdiye kadar 8 bine yakın Filistinlinin öldürüldüğü saldırılarda ayrıca hem gazeteciler, hem de gazetecilerin aileleri can veriyor.

İletişim tamamen kesildi

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri tamamen kesildi.

İsrail ordusu, hava saldırılarını artırdığını ve kara operasyonlarını genişleteceğini duyurdu.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

Elon Musk kritik gelişmeyi duyurdu

İletişimin tamamen koptuğu Gazze'yle ilgili kritik bir gelişme yaşandı.

Starlink uyduları aktif hale gelecek

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, bölgeye internet sağlayan Starlink uydularının Gazze'de tanınmış uluslararası kuruluşlar için aktif hale getirileceğini açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 310'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı kaydedildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 3 bin 195'i çocuk olmak üzere 7 bin 703'e yükseldiğini, yaralılaının ise 19 bin 743'e çıktığını açıkladı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 110 Filistinlinin öldüğü, 1900'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.

Çatışma bölgelerinde, çoğu İsrail bombardımanında 25 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 46 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.