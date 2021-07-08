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    Elsa tropikal kasırgası, Florida'da ölüme yol açtı

    Binaların hasar gördüğü kasırgada can kaybı yaşandı. 35 bin ev ve iş yeri elektriksiz kaldı.
    • AA
    • 08.07.2021 - 11:38
    • Güncelleme : 08.07.2021 - 11:41
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    Elsa tropikal kasırgası, Florida'da ölüme yol açtı

    ABD'nin Florida eyaletinde, tropikal kasırga Elsa etkisini gösterdi.

    Yetkililer, Florida'nın Jacksonville kentinde bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

    Kasırga ayrıca Georgia eyaletinde Kings Bay Donanma Denizaltı Üssü yakınında bir karavan parkını vurdu.

    1 ÖLÜ, 10 KİŞİ HASTANEDE

    Parkta yaralanan 10 kişi hastaneye kaldırıldı. Bir kişinin yaşamını yitirdiği felakette bölgedeki bazı binalar hasar gördü.

    Ulusal Hava Durumu Servisi, Elsa'nın rüzgar hızının saatte 80 kilometre olarak ölçüldüğünü kaydetti.

    Elsa tropikal kasırgası, Florida'da etkili oldu ViDEO

    BİNLERCE EV VE İŞ YERİNDE ELEKTRİK KESİLDİ

    Elsa'nın ilerlediği güzergahta 35 bin ev ve iş yerinde de elektrik kesintisi yaşandı.

    Elsa'nın Georgia'nın ardından sırasıyla Carolina ve Virginia'yı etkileyeceği ve cumaya kadar da ABD’nin kuzeydoğusundan ülkeyi terk edeceği tahmin ediliyor.

    Elsa tropikal kasırgası, Florida da ölüme yol açtı #1

    Elsa tropikal kasırgası, Florida da ölüme yol açtı #2

    Elsa tropikal kasırgası, Florida da ölüme yol açtı #3

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