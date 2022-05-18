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    Emekli Rus albaydan canlı yayında savaş itirafı

    Rus ordusundan emekli Albay Mikhail Khodarenok, Rus devlet televizyonunda katıldığı programda, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarını eleştirdi.
    • 18.05.2022 - 09:25
    • Güncelleme : 18.05.2022 - 10:16
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    Emekli Rus albaydan canlı yayında savaş itirafı

    Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, Rus ordusundan emekli Albay Mikhail Khodarenok, Rus devlet televizyonu Rossiya-1'de Olga Skabeyeva tarafından sunulan 60 Minutes programında Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarını eleştirdi.

    Rus ordusu için Ukrayna’da durumun kötüye gittiğini ifade eden Khodarenok, “Ukrayna’nın batıdan ilave askeri yardımlar almasıyla Rusya için durum açıkça daha da kötüleşiyor. Ukrayna ordusu 1 milyon Ukraynalıyı silahlandırabilir.” dedi.

    "En büyük sorun tüm dünyanın bize karşı olması"

    Rusya’nın Ukrayna’daki operasyonları nedeniyle tüm dünyanın kendilerine karşı durduğunu belirten Khodarenok, “Rusya’nın askeri ve siyasi durumuyla ilgili en büyük sorun tam bir izolasyon içinde olmamız ve tüm dünyanın bize karşı olması. İtirafta bulunmaktan ne kadar nefret etsek de, gerçekte bütün dünya bize karşı ve bu durumdan kurtulmalıyız.” ifadelerini kullandı.

    Emekli Rus albaydan canlı yayında savaş itirafı ViDEO

    Sözleri stüdyoda soğuk duş etkisi yarattı

    Khodarenok’un sözleri stüdyoda soğuk duş etkisi oluştururken, programın sunucusu Skabeyeva'nın, emekli albayın sözünü defalarca kesmeye çalıştığı görüldü.

    Emekli Rus albaydan canlı yayında savaş itirafı #1

    Emekli Rus albaydan canlı yayında savaş itirafı #2

    Emekli Rus albaydan canlı yayında savaş itirafı #3


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