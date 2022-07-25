Emmanuel Macron, Afrika turuna çıkıyor

Fransız lider, Kamerun, Benin ve Gine-Bissau'ya gidecek. Macron'un temasları sırasında, gıda tedariki ve güvenlik konularının ele alınması bekleniyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Afrika kıtasında üç ülkeyi ziyaret edecek.

Macron'un Afrika turu, 25-28 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Afrika'da 3 ülkeyi ziyaret edecek

Fransız lider, ikinci kez cumhurbaşkanı seçildikten sonra ilk yurt dışı gezileri kapsamında Kamerun, Benin ve Gine-Bissau'yu ziyaret edecek.

AFP'nin haberine göre, Macron'un Afrikalı liderlerle görüşmesinin ana gündem maddesini gıda tedarik sorunları oluşturacak.

Kıta ile yeni dönem arayışı

Fransa bu yıl Mali'den çekilmeyi tamamlamaya hazırlanırken, güvenlik konusunun da ön plana çıkması bekleniyor.

Küresel liderlerin seyahat programında nadiren yer alan söz konusu üç ülkeye yapılan gezinin, Fransa ve Afrika arasında ilişkileri yeni bir seviyeye çıkarmayı amaçlayan Macron döneminde düzenlenmesi dikkat çekiyor.