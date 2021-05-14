Emmanuel Macron: Azerbaycan, Ermenistan topraklarına girdi

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Erivan yönetiminin Azerbaycan'la ilgili iddiasına destek çıktı.

Ermenistan, Dağlık Karabağ'ı işgalden kurtaran Azerbaycan'a karşı provokasyonlarına devam ediyor.

Ermenistan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'ni "topraklarına" asker kaydırmakla suçlamaya çalıştı.

ERMENİSTAN'IN İDDİASI

"Ermenistan Cumhuriyeti'nin egemen topraklarına karşı Vardenis ve Sisian sınır bölgelerinde ilerleme sağlamaya çalışıldığı" iddia edildi.

Rus basını, Ermenistan'ın "toprak bütünlüğünün ihlali" konusunda Azerbaycan'a dava açıldığını öne sürdü.

MACRON: ERMENİLERLE DAYANIŞMA İÇİNDEYİM

Fransa da Ermenistan'ın asılsız iddialarına dahil olurken, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan açıklama geldi.

Gerilimi artırıcı ifadelere imza atan Macron, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri Ermenistan topraklarına geçti. Derhal geri çekilmeliler. Ermeni halkı için yineliyorum: Fransa sizinle dayanışma içinde ve öyle olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

AZERBAYCAN'DAN İDDİALARA RET

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü içinde uygulanan sınır koruma sistemini güçlendirmeye yönelik tedbirler, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki sınır hattını belirleyen tarafların her birinde mevcut olan haritalar esas alınarak gerçekleştirilmektedir." denildi.

Ermeni tarafının bu sürece yetersiz tepki vermesi ve provokatif açıklamalarda bulunmasının şaşırtıcı olduğuna dikkat çekildi.

"SEÇİM ÖNCESİ SİYASİ AMAÇLARLA KULLANIYORLAR"

Ermenistan'daki seçim öncesi durumla bağlantılı olarak resmi çevrelerin bu konuyu siyasi amaçlarla kullanma girişimlerinin kabul edilemez olduğuna inanıldığı vurgulandı.

Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifası sonrası Ermenistan'da halk, 20 Haziran'da düzenlenecek erken seçim için sandık başına gidecek.

MİNSK GRUBU'NUN BAŞARISIZLIĞI

AGİT Minsk grubu, Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ sorununa ilişkin 28 yıldır devam eden müzakere süreçlerinde çözüm bulamaması nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

1992'de kurulan grubun eş başkanlıklarını ABD, Fransa ve Rusya yürütüyor.