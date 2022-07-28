Emmanuel Macron: Benin'e gelişmiş silahlar teslim edebiliriz

Macron, terörle mücadelede Benin'e askeri teçhizat göndereceklerini söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Afrika turu kapsamında Benin'e gitti.

Benin ziyareti sırasında mevkidaşı Patrice Talon ile bir araya gelen Macron, Batı Afrika ülkesine silah sağlama sözü verdi.

İHA ve gelişmiş silah sözü

Macron, ortak basın toplatısında, "bölgeyi tehdit eden isyanla mücadelesine yardımcı olmak için" Benin'e insansız hava araçları ve daha gelişmiş silahlar teslim edebileceklerini söyledi.

Ayrıca Macron, Fransa'nın halihazırda Benin'e, "tehditlere" karşılık istihbarat, eğitim desteği ve diğer sivil yardımları sağladığını kaydetti.

Askeri teçhizat gönderecekler

Fransa lideri, yakın zamanda araçlar, mayın temizleme ekipmanı, kurşun geçirmez yelek ve gece görüş ekipmanı sağlayacaklarını belirtti.

Talon da Benin'in daha fazlasını umduğunu çünkü teröre karşı mücadelenin ülkenin en büyük mücadelesi haline geldiğini ifade etti.

"Fransız askeri yetkililerini ikna etmeyi başaramadık"

Benin Cumhurbaşkanı, "Ne yazık ki şimdiye kadar Fransız askeri yetkililerini askeri iş birliğinin belirli yönleri, özellikle de teçhizat tedariği konusunda ikna etmeyi başaramadık, ancak Fransa'nın istihbarat ve eğitim konusundaki desteğini selamlıyorum." şeklinde konuştu.

Emmanuel Macron'un Benin ziyareti ViDEO

Benin lideri: Silahlara ihtiyacımız var

"Silahlara ihtiyacımız var" diyen Talon, ülkesinin ekipmanı üçüncü tedarikçilerden satın almak için mali imkanları olduğunu, ancak Fransa ile anlaşmayı tercih edeceklerini sözlerine ekledi.

France 24'ün haberine göre, Benin, El Kaide ve DEAŞ ile bağlantılı militanların artan saldırılarıyla karşı karşıya.