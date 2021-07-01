Emmanuel Macron, canlı yayına başörtülüleri çıkardı

Fransa'daki bölgesel seçimlerde ciddi oranda oy kaybeden ve istediği sonucu alamayan Cumhurbaşkanı Macron, ülkesindeki Müslümanların oyları için yeni bir yönteme başvurdu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris'te düzenlenen Nesil Eşitliği Forumu'nda konuştu.

Bölgesel seçimlerde istediği sonucu alamayan Macron'un Forum'daki konuşması sırasında yanında başörtülüler vardı.

MACRON OY PEŞİNDE

Fransa’da 20 ve 27 Haziran tarihlerinde düzenlenen bölgesel seçimlerde Macron'un partisi Cumhuriyet Yürüyüşü (LREM), hezimete uğradı. Seçimlerin iki turuna da sandık boykotu damgasını vururken, LREM daha ilk turda elendi.

İkinci tura katılım oranı yüzde 35 düzeyinde kalırken, kayıtlı seçmenlerin yüzde 65'i oy kullanmadı. Macron'un kurucusu olduğu parti yüzde 6,9'a geriledi.

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YANINA BAŞÖRTÜLÜLERİ ALDI

Nisan 2022’de düzenlenmesi planlanan cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde oy telaşına kapılan, İslam ve Müslüman karşıtı tavırlarıyla bilinen Emmanuel Macron'un yanında başörtülülerin bulunması dikkat çekti.

Yapılan yorumlarda, Macron'un gelecek yıl yapılacak seçimlerde eriyen oylarını yeniden yükseltmeye çalıştığı ve bunun için ülkesindeki Müslüman toplumunun oylarını da almak istediğine vurgu yapıldı.

"BOYUN EĞMEYECEĞİZ"

Macron, söz konusu konuşmasını "Vazgeçmemizi isteyenlere boyun eğmeyeceğiz" notuyla paylaştı.

Fransız cumhurbaşkanı, Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürüyle büyük tepki çeken İslam düşmanı Charlie Hebdo dergisini, "Cumhurbaşkanı olarak vicdan özgürlüğünü ve dolayısıyla dine hakaret özgürlüğünü 'korumakla' yükümlüyüm" şeklindeki ifadeleriyle savunmuştu.