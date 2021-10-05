Emmanuel Macron: Cezayir ile ilişkilerde sakinlik istiyorum

Cezayir hakkındaki sözleri nedeniyle geri adım atan Macron, Tebbun ile samimi ilişkilere sahip olduğunu söyledi. Macron, Cezayir ile tansiyonun düşmesini istedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Cezayir'i hedef alan sözlerinin ardından iki ülke arasında gerginlik yaşanıyor.

Le Monde gazetesi, Macron'un 30 Eylül'de Cezayir Bağımsızlık Savaşı'nı yaşayan aileye mensup 18 gençle görüşmesindeki açıklamalarını aktarmıştı.

MACRON'UN SKANDAL SÖZLERİ

Türkiye'yi de hedef alan Macron, "Cezayir'in bir ulus olarak inşası, izlenmesi gereken bir fenomendir. Fransız sömürgesinden önce Cezayir ulusu var mıydı? Soru bu. (Cezayir'de) Daha önce sömürgeler vardı.

Türkiye'nin Cezayir'de oynadığı rolü ve kurduğu hakimiyeti tamamen unutturabilmesi beni büyüledi ve tek sömürgecinin biz olduğumuzu açıklamak, bu harika. Cezayirliler buna inanıyor." ifadelerini kullanmış, bu sözler büyük tepki toplamıştı.

CEZAYİR'E ÇAĞRI: SAKİNLEŞELİM

Cezayir, Fas ve Tunus'tan Fransa'ya gidenlere verilen vize sayısınının azaltılacağına dair duyurunun ardından Macron'dan yeni açıklama geldi.

Macron, France Inter'e yaptığı açıklamada, Cezayir ile ilişkilerin sakinleşebileceğini umduğunu söyledi. "Dileğim sakinleşmek çünkü bence konuşmak ve ilerleme kaydetmek daha iyi." dedi.

"TEBBUN İLE SAMİMİ İLİŞKİLERİM VAR"

Fransız cumhurbaşkanı, Cezayirli mevkidaşı Abdulmecid Tebbun ile ilişkilerinin "gerçekten samimi" olduğunu kaydetti.

Cezayir, hafta sonu Paris büyükelçisini geri çağırmış, hava sahasını Fransız askeri uçaklarına yasaklamıştı.