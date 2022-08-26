Emmanuel Macron, Cezayir'de Abdülmecid Tebbun ile görüştü

Macron, Cezayirli mevkidaşıyla ortak basın toplantısında "İlişkileri onaralım" mesajı verdi. Fransız lider, "Acılı bir ortak geçmişimiz var" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cezayir'e ziyaret düzenledi.

Macron'un ziyareti, iki ülke arasında gerilimlerin yaşandığı bir dönemde gerçekleştirildi.

Macron Cezayir'de

Macron, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği ülkede Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile Muradiye Sarayı'nda bir araya geldi.

İkili, görüşme sonrası basın toplantısı düzenlendi. Macron, Fransa ve Cezayir'in "acılı" ortak tarihlerinin ötesine geçmeleri ve geleceğe bakmaları gerektiğini belirtti.

"Acılı geçmişimiz geleceğe bakmamızı engelledi"

Reuters'ın haberine göre, "Karmaşık, acılı bir ortak geçmişimiz var." diyen Fransız lider, "Bu da bazen geleceğe bakmamızı engelledi." ifadesini kullandı.

Tebbun da "Ziyaretin, Fransa ile ortaklık ve iş birliği için yeni perspektifler açacağını umuyoruz." diye konuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Cezayir'de ViDEO

İlişkilerin rayına girmesi için fırsat

Macron'un ziyareti, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'un daveti üzerine gerçekleştirildi ve iki ülke arasındaki tarihsel sorunların çözümü başta olmak üzere, gerilen ilişkilerin rayına girmesi için bir fırsat olarak görülüyor.

Macron'un gerilimi tırmandıran sözleri

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un "sömürge dönemi öncesi bir Cezayir ulusunun varlığından şüphe duyduğuna" ilişkin söylemleri, mevcut gerilimi iyice tırmandırdı.

Cezayir'deki Fransız sömürgeciliğine bağlı sorunlar henüz çözülmezken, Paris yönetimi, Cezayirlilere sağlanan vize kotasını kısıtladı.

Çözüm bekleyen tarihi sorunlar

Cezayir ile Fransa, yıllardır Fransız yetkililerin vermeyi reddettiği Cezayir arşivi ve Paris'teki İnsan Müzesi'nde bulunan halk devrimi liderlerinin kafataslarının iadesi başta olmak üzere olağanüstü 4 tarihi dosya üzerinde müzakere ediyor.

Cezayir makamlarına göre, üçüncü dosya Fransa'nın 1960 ve 1966 yılları arasında Cezayir çölünde gerçekleştirdiği nükleer denemelerin kurbanları için tazminat, dördüncü dosya ise Bağımsızlık Savaşı (1954-1962) sırasında kaybolan 2 bin 200 kişinin akıbetinin açıklığa kavuşturulmasıyla ilgili.

AA'nın haberine göre, Fransa, sömürgeciliğe karşı halk direnişinin sembol isimlerinden bazılarının kafataslarının 2020'de teslim edilmesi dışında Cezayir'in hiçbir talebine yanıt vermedi.