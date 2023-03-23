Emmanuel Macron, ekonomi konuşulurken pahalı saatini çıkardı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un TV programında, ekonomi konuşulduğu sırada 80 bin euroluk saatini masanın altında çıkardığı görüntüler gündem oldu.

Haber Merkezi

Fransa'da emeklilik yaşını 2 yıl uzatan emeklilik reformu gündemde.

Yüzde 70'lik bir kesimin tepkisini çeken reforma karşı sokaklara dökülen halkın yakıp yıktığı şehirler dünyada gündem oldu.

Daha da büyümesi beklenen olayların ortasında dün televizyonlara çıkan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, reformu savundu.

Ekonomi konuşurken pahalı saati aklına geldi

Macron'un konuşması reform karşıtlarını kızdırsa da program farklı bir nedenle gündem oldu.

Programın ekonomi sorularının Macron'a yöneltildiği kısımda, fark edenleri şoke eden bir olay yaşandı.

Eller masanın altında kayboldu

Fransız Cumhurbaşkanı, asgari ücretlilerin çok iyi çalıştığını ifade ettiği anda saatinin fiyatı aklına geliyor ve elleri bir anda masanın altında kayboluyor.

Macron ellerini masanın altından çıkarttığında ise saatin kolunda olmadığı görülüyor.

80 bin euroluk saati kaşla göz arasında çıkarttı

Bunu fark eden izleyicilerin yayından alarak ayrıntılı bir şekilde gösterdiği görüntüler Fransa'nın bir anda gündemine oturdu.

80 euro değerinde olduğu belirtilen saati ustaca 'çaktırmadan' kolundan çıkaran Macron'un ise rahat tavırları dikkat çekiyor.