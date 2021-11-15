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    Emmanuel Macron, Fransa bayrağındaki mavi rengi değiştirdi

    Cumhurbaşkanı Macron, geçen yıl bayraktaki renge ilişkin değişiklik kararı aldı.
    • Haber Merkezi
    • 15.11.2021 - 09:52
    • Güncelleme : 15.11.2021 - 10:29
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    Emmanuel Macron, Fransa bayrağındaki mavi rengi değiştirdi

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin bayrağında değişiklik yaptı.

    Fransız basınından Europe 1 ve Le Parisien gazetesi, değişikliği gündeme getirdi.

    FRANSA BAYRAĞINDAKİ DEĞİŞİKLİK

    Bayraktaki mavi rengin, aynı rengin daha koyu versiyonuyla değiştirildiği, bayrağın yeni halinin Elysee Sarayı, Ulusal Meclis ve İçişleri Bakanlığı gibi resmi binalarda bir yıldan fazla bir süredir bulunduğu kaydedildi.

    Kararın, Macron tarafından Temmuz 2020'de alındığı belirtildi. Europe 1, "Her şeyden önce estetik nedenler var: Bu mavi daha zarif." ifadesini kullandı.

    MACRON'UN DEĞİŞİKLİK NEDENİ

    Ancak Macron'a yakın kişiler, Fransa Cumhurbaşkanı'nın “1793 Fransız bayrağıyla yeniden bağlantı kurmak istediğini” aktardı.

    Elysee, bayrağın yenilendiğini hiçbir zaman duyurmasa da bir basın sözcüsü Le Parisien'e yaptığı açıklamada, kullanılan rengin değiştirildiğini doğruladı.

    Emmanuel Macron, Fransa bayrağındaki mavi rengi değiştirdi #1

    Emmanuel Macron, Fransa bayrağındaki mavi rengi değiştirdi #2

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