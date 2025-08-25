Emmanuel Macron: İsrail'in saldırıları kabul edilemez

Soykırımcı İsrail ordusu, bir kez daha gazetecileri hedef aldı.

Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi'ne İsrail ordusu tarafından saldırı düzenlenirken saldırıda 5'i gazeteci, 4'ü sağlık çalışanı olmak üzere toplam 20 kişi hayatını kaybetti.

Saldırıya dünya kamuoyundan birçok tepki geldi.

Dehşet veren olayla ilgili açıklama yapan isimlerden biri de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron oldu.

"DURDURULMASI GEREKEN BİR SUÇ"

Macron sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefonda görüştüklerini ve Gazze'deki durumu ele aldıklarını duyurdu.

"Bir nüfusu açlığa mahkum etmek derhal durdurulması gereken bir suçtur." ifadesini kullanan Macron, gazetecilerin ve sivillerin öldürüldüğü İsrail saldırılarına da tepki gösterdi.

"GAZETECİLER HER KOŞULDA KORUNMALIDIR"

Macron, "Bu sabah, İsrail'in Gazze'deki bir hastaneye düzenlediği yeni saldırılar çok sayıda sivilin ve gazetecinin ölümüne neden oldu. Bu kabul edilemez, siviller ve gazeteciler her koşulda korunmalıdır.

Medya, çatışmanın gerçekliğini yansıtmak için görevlerini özgürce ve bağımsız bir şekilde yerine getirebilmelidir. İnsani yardımlar (Gazze'ye) girebilmelidir. İsrail'i uluslararası hukuka saygı göstermeye çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kalıcı ateşkes çağrısını yineleyen Macron, İsrail-Filistin meselesinde iki devletli çözüme ilişkin 22 Eylül'de ABD'nin New York kentinde yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) konferansı için Katar ile yakın şekilde çalıştıklarını kaydetti.

244 GAZETECİ ÖLDÜRÜLDÜ

Saldırıyı üstlenen İsrail ordusu, Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana 244 gazeteciyi öldürmesine rağmen, yaptığı yazılı açıklamada "gazetecileri doğrudan hedef almadıklarını" savunarak olayla ilgili soruşturma başlattığını duyurmuştu.