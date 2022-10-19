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    Emmanuel Macron, Paris’teki Büyük Camii’yi ziyaret etti

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkede inşa edilen ve ilk cami olan Paris’teki Büyük Camii’nin temelinin atılmasının 100'üncü yılı nedeniyle düzenlenen törene katılım sağladı.
    • 19.10.2022 - 20:13
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    Emmanuel Macron, Paris’teki Büyük Camii’yi ziyaret etti

    Fransa’da inşa edilen ilk cami olan başkent Paris’teki Büyük Camii’nin temelinin atılmasının 100’üncü yılı, törenle kutlandı.

    Düzenlenen törene; Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ve Savunma Bakanı Sebastian Lecornu katıldı.

    Sergiyi ziyaret etti

    Fransa Cumhurbaşkanı Macron ayrıca, 100'üncü yıl kutlamaları kapsamında camide açılan sergiyi ziyaret etti.

    Macron, camiye Fransa'nın I. Dünya Savaşı sırasında yanlarında savaşan Müslüman askerleri "tanıdığını" belirten bir plaket koyarak, Paris Büyük Camii Rektörü Chems-Eddine Hafiz’a Fransa'nın en yüksek sivil nişanı olan "Legion of Honor"u verdi.

    Emmanuel Macron, Paris’teki Büyük Camii’yi ziyaret etti #1

    Caminin tarihi

    Paris Büyük Camii, Verdun Savaşı'nda hayatını kaybeden 28 bin Müslüman ile I. Dünya Savaşı boyunca hayatını kaybeden 70 bin Müslüman Fransız'ı anmak için inşa edildi. Fransız hükümeti tarafından inşası 1922’de başlatılan cami, 1926’da ibadete açıldı.

    İHA'nın haberine göre; cami ayrıca, 1983 yılında tarihi anıt olarak derecelendirildi.

    Emmanuel Macron, Paris’teki Büyük Camii’yi ziyaret etti #2

    Emmanuel Macron, Paris’teki Büyük Camii’yi ziyaret etti #3

    Emmanuel Macron, Paris’teki Büyük Camii’yi ziyaret etti #4

    Emmanuel Macron, Paris’teki Büyük Camii’yi ziyaret etti #5

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