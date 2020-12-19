Emmanuel Macron: Sağlık durumum iyi

Çok dikkatli olmasına rağmen virüse yakalandığını belirten Fransa Cumhurbaşkanı Macron, yorgun olduğunu söyledi.

Koronavirüse yakalanan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Macron, Twitter hesabından paylaştığı görüntülü mesajda, çok iyi korunmasına ve tedbirlere dikkat etmesine rağmen, koronavirüs testinin pozitif çıktığını, bunun da virüsün herkese bulaşabileceğini gösterdiğini söyledi.

"YORGUNUM, BAŞIM AĞRIYOR"

Yorgun olduğunu, başının ağrıdığını ve öksürdüğünü kaydeden Macron, "Ancak sağlık durumum iyi." ifadelerini kullandı.

Halka tedbirlere uymaları çağrısı yaptı. Macron, Elysee Sarayı'nın son günlerde temasta olduğu kişilerle irtibata geçtiğini aktardı.

"HER GÜN BİLGİ VERECEĞİM"

Sağlık durumuna ilişkin her gün bilgi vereceğini vurgulayan Macron, koronavirüse yakalanması nedeniyle Brexit müzakereleri ve salgının seyrini uzaktan takip ettiğini belirtti.

7 GÜN KARANTİNADA KALACAK

Elysee Sarayı'ndan dün yapılan açıklamada, Macron'un belirtiler göstermesinin ardından yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve kendisini 7 gün izole edeceği bildirilmişti.

Emmanuel Macron: Çok iyi korunuyordum ama virüsü kaptım ViDEO

BAŞBAKAN VE MECLİS BAŞKANI GÖZETİM ALTINDA

Bunun üzerine Macron ile temasta olduğu gerekçesiyle Başbakan Jean-Castex ve Ulusal Meclis Başkanı Richard Ferrand 7 gün karantinaya girmişti.

Sağlık Bakanı Olivier Veran, Macron'un koronavirüse geçen hafta Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nde yakalanmış olabileceğini belirtmişti.