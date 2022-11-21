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    Emmanuel Macron'a atılan tokadın farklı açıdan görüntüsü ortaya çıktı

    Emmanuel Macron'a atılan tokadın farklı açıdan görüntüsü ortaya çıktı

    Restoran sahipleri ve öğrencilerle bir araya gelen Macron, saldırıya uğradı. Fransız lidere saldırının yeni görüntüsü dolaşıma girdi.
    • Haber Merkezi
    • 21.11.2022 - 09:16
    • Güncelleme : 21.11.2022 - 09:28
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    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, zaman zaman karşılaştığı protestolarla biliniyor.

    Daha önce yumurtalı saldırıya uğrayan Macron'a bu kez tokat atıldı.

    Macron'a tokatlı saldırı

    Fransa'da geçtiğimiz yıl kendisi için toplanan halkı selamlayan Macron, o sırada bir protestocunun tokatlı saldırısına uğramıştı.

    Drome bölgesinde yaşanan söz konusu saldırıyla ilgili farklı açıdan yeni bir görüntü, internette dolaşıma girdi.

    Yeni görüntü ortaya çıktı

    Görüntülerde, kalabalığa doğru yaklaşan Macron'a bir kişi tokat attı. Korumalardan bazıları saldırgana anında müdahale ederken, diğerleri de Macron'un güvenliğini sağladı.

    Yere yatırılan saldırgan, apar topar gözaltına alındı. Macron'a atılan tokadın görüntüsü, sosyal medyada gündem oldu.

    Emmanuel Macron'a atılan tokadın farklı açıdan görüntüsü ortaya çıktı ViDEO

    Macron'a atılan tokadın perde arkası

    Fransız polisi, tokat atan kişinin yanı sıra bir kişiyi daha gözaltına almıştı.

    Olay, Macron'un ülkenin koronavirüs karantinası sürecini konuşmak üzere restoran sahipleri ve öğrencilerle bir araya geldiği sırada yaşanmıştı.

    Emmanuel Macron a atılan tokadın farklı açıdan görüntüsü ortaya çıktı #1

    Emmanuel Macron a atılan tokadın farklı açıdan görüntüsü ortaya çıktı #2

    Emmanuel Macron a atılan tokadın farklı açıdan görüntüsü ortaya çıktı #3


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