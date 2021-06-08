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    Emmanuel Macron'a tokat atıldı

    Emmanuel Macron'a tokat atıldı

    Fransa Cumhurbaşkanı Macron, gerçekleştirdiği bir ziyaret esnasında saldırıya uğradı.
    • AA & Ensonhaber
    • 08.06.2021 - 16:07
    • Güncelleme : 08.06.2021 - 16:22
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    Koronavirüs salgını sonrasındaki normale dönüş sürecini değerlendirmek için işletmeciler ve öğrencilerle bir araya gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Drome bölgesi ziyaretinde zor anlar yaşadı.

    Korumaları eşliğinde yürüyen Emmanuel Macron, selamlaşmak için kendisini bekleyenlerin yanına ilerledi.

    SELAM VERMEK İSTERKEN TOKATLANDI

    O sırada bariyer arkasında duran ve "Kahrolsun Macron" diye bağıran bir şahıs, Macron'a tokat atarak karşılık verdi. Macron, tepki karşısında neye uğradığını şaşırırken; saldırgana ise korumaları ve çevredeki polisler müdahale etti.

    Olay sonrası iki kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

    Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a tokat atıldı

    Emmanuel Macron a tokat atıldı #1

    Emmanuel Macron a tokat atıldı #2

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